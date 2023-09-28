حملة "الأمراض المزمنة".. "تجمع مكة الصحي" يقدم خدماته لـ600 مواطن ومقيم

قدّم التجمع الصحي بمكة المكرمة خدمة الفحص المبكر عن الأمراض المزمنة وهشاشة العظام لأكثر من 600 مواطن ومقيم، خلال انطلاق الحملة الميدانية منذ خمسة أسابيع.
وبيّن التجمع أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة يتم إحالتها إلى المراكز الصحية، مشيرةً إلى أنه جرى خلال الحملة إحالة أكثر من 120 سيدة للمستشفيات المخصصة للكشف عن سرطان الثدي.
وأكد التجمع الصحي أن هذه الحملة لتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الفحص المبكر وعمل الفحوصات اللازمة للسمنة وهشاشة العظام وسكري الدم والضغط والدهون في منطقة مكة المكرمة وخليص والكامل ستستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.