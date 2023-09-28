حملة "الأمراض المزمنة".. "تجمع مكة الصحي" يقدم خدماته لـ600 مواطن ومقيم

وبيّن التجمع أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة يتم إحالتها إلى المراكز الصحية، مشيرةً إلى أنه جرى خلال الحملة إحالة أكثر من 120 سيدة للمستشفيات المخصصة للكشف عن سرطان الثدي.