بعد تحديد المنتج المسبب لحالات تسمم "همبرجيني".. ما الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الغذاء؟

رفع كفاءة الأداء الحكومي في تقديم الخدمات للمواطنين، مستهدف أساسي من مستهدفات "رؤية 2023"، ونظراً للأهمية الكبيرة، التي يوليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع كفاءة الأداء الحكومي؛ فقد التزم أمام الشعب السعودي بتحقيقه، قائلاً في كلمته التي صدّر بها "رؤية 2030": "نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين".
ويُعبر التزام ولي العهد برفع كفاءة الأداء الحكومي، عمّا للأداء الحكومي من دور حيوي في إنجاح أي خطط تنموية في المملكة، وفي أي دولة في العالم، ويشير أحد التقييمات الدولية لأداء حكومة المملكة إلى تحقق التزام ولي العهد برفع كفاءة الأداء الحكومي؛ إذ احتلت حكومة المملكة المرتبة الأولى لنتائج مؤشر "إيدلمان" للثقة لعام 2024 كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها، بعد أن ارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 83 % إلى 86 % مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للتقرير الذي أصدره المؤشر في أواخر يناير الماضي.
وانعكست جودة الأداء الحكومي الفعّال، بجلاء في أداء الجهات الحكومية ذات العلاقة، بظهور حالات التسمم في مطعم "همبرجيني" بمدينة الرياض مؤخراً، وتمثل الأداء الجيد للجهات الحكومية في تحديد مصدر التسميم، وهو بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي، التي أثبتت التحليلات المخبرية، للهيئة العامة للغذاء والدواء وجودها في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة "BON TUM"، في منتجات مطعم "همبرجيني".
كما تمثل الأداء الجيد للجهات الحكومية، في إتاحة المعلومات المتعلقة بواقعة التسمم بكل شفافية للرأي العام ضمن بيان رسمي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتجلى كذلك، في اتخاذ الجهات ذات العلاقة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على ضمان سلامة الغذاء، بعد تحديد مصدر التسميم، من خلال إلزام المصنع المنتج للمايونيز بسحب كل الكميات المتبقية من المايونيز من لحظة اكتشاف الأسباب، من أماكن تسويقه واستهلاكه، وهو إجراء وقائي ضروري يهدف إلى منع أي ضرر محتمل للمايونيز على صحة أفراد المجتمع.