بعد تحديد المنتج المسبب لحالات تسمم "همبرجيني".. ما الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الغذاء؟

كما تمثل الأداء الجيد للجهات الحكومية، في إتاحة المعلومات المتعلقة بواقعة التسمم بكل شفافية للرأي العام ضمن بيان رسمي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتجلى كذلك، في اتخاذ الجهات ذات العلاقة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على ضمان سلامة الغذاء، بعد تحديد مصدر التسميم، من خلال إلزام المصنع المنتج للمايونيز بسحب كل الكميات المتبقية من المايونيز من لحظة اكتشاف الأسباب، من أماكن تسويقه واستهلاكه، وهو إجراء وقائي ضروري يهدف إلى منع أي ضرر محتمل للمايونيز على صحة أفراد المجتمع.