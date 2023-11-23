أمير المدينة يشيد بعناية خادم الحرمين الفائقة لعمارة مسجد قباء

جاء ذلك بعد أن زار أمير المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، المعماري الدكتور راسم بن جمال بدران، في منزله بالمدينة المنورة، بمناسبة تكليفه بإعداد تصاميم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لعمارة وتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به؛ والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كأكبر توسعة في تاريخ المسجد منذ إنشائه؛ بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى "66" ألف مصلٍّ، بمساحة "50" ألف متر مربع.