أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر طويق بمجالات الأمن السيبراني

أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكر طويق للأمن السيبراني؛ بهدف تمكين الطلاب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف مجالات الأمن السيبراني بشهادات عالمية معتمدة، حيث سيبدأ المعسكر في يوم الأحد 1 أكتوبر من العام الجاري 2023، ويستمر لمدة 5 أشهر في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.