أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر طويق بمجالات الأمن السيبراني

أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكر طويق للأمن السيبراني؛ بهدف تمكين الطلاب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف مجالات الأمن السيبراني بشهادات عالمية معتمدة، حيث سيبدأ المعسكر في يوم الأحد 1 أكتوبر من العام الجاري 2023، ويستمر لمدة 5 أشهر في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.
ويتكوّن المعسكر من عدة مسارات تعليمية مكثفة تشمل معرفة أساسيات الأمن السيبراني، والإلمام بالمسارات الدفاعية في مجال الحماية الخاصة بالبنية التحتية الرقمية والاستجابة للحوادث الأمنية، والمسارات الهجومية في مجال اختبار اختراق الأنظمة الحاسوبية؛ بهدف حمايتها وسد الثغرات ومنع التهديدات الأمنية، ويتم تمكين الطلاب حديثي التخرج بالمهارات والقدرات اللازمة في مجال الأمن السيبراني وتطبيقاته من خلال هذه المسارات التعليمية باستخدام أفضل المعايير والممارسات العالمية.
يُذكر أن أكاديمية طويق تعمل على ضخّ المزيد من القدرات والكوادر الوطنية في عدة مجالات تقنية واعدة باستخدام مختلف التقنيات الحديثة، عبر إقامة معسكرات تعليمية مكثفة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مثل شركة آبل وميتا وأمازون وعلي بابا وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لتمكين المتدربين بالخبرات والقدرات المطلوبة في سوق العمل.