بالتعاون مع "كاوست".. "واس" تطلق بوابتها العلمية لنشر الأبحاث والدراسات

وخصصت "واس" هذه المنصة العلمية الأولى من نوعها على مستوى المملكة انطلاقًا من دورها الإعلامي المؤثر على المستويين المحلي والدولي في وقتٍ تخطو فيه نحو مواءمة مخرجاتها مع التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الصعد سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا، والتوسع في محتوى رسائلها الإخبارية وفق إستراتيجية تطويرية عمدت إلى إدراج عددٍ من التخصصات الحيوية ضمن نطاق تغطياتها ومنها الجانب العلمي الذي تتقاسم مجالاته عديد من المؤسسات الأكاديمية والمراكز المتخصصة في المملكة بهدف تسليط الضوء على الجهود القائمة ونتاج مخرجات البحث العلمي الذي يشكل عنصرًا رئيسًا في رؤية المملكة 2030 بغية التحوُّل إلى الاقتصاد المعرفي.