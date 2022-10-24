فريق طبي بمستشفى الدواسر العام ينجح في إجراء عمليتين لتغيير مفاصل ركبة لمريضتين

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مستشفى وادي الدواسر العام تعمل على جودة واستمرار الخدمات الصحية التخصصية المقدمة للمرضى والارتقاء بها؛ من خلال استقطاب الأطباء عبر برنامج الطبيب الزائر؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي في عيادة العظام على أكثر من 60 مريضًا خلال يوم فقط، وتم القيام بالإجراءات الطبية اللازمة؛ مما أسهم -بحمد الله- في انخفاض معدلات تحويلات المرضى إلى المستشفيات المتخصصة.