فريق طبي بمستشفى الدواسر العام ينجح في إجراء عمليتين لتغيير مفاصل ركبة لمريضتين

نجح فريق جراحي متخصص في جراحة العظام والمفاصل في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، التابع لتجمع الرياض الصحي الأول؛ في إجراء عمليتين جراحيتين لمريضتين تعانيان خشونة متقدمة في مفصل الركبة، وارتخاء في أربطة الركبة، وصعوبة في المشي والحركة؛ مما أدى إلى توقف معظم الأنشطة الحياتية.
وتفصيلًا، تمكن الفريق الطبي بقيادة الطبيب الزائر استشاري جراحة أوارم العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية وجراحة تغيير مفاصل الركبة والورك الدكتور إبراهيم بن صالح الشايجي، من إجراء عمليتين دقيقتين تمثلتا في تغيير المفصل بمفصل آخر اصطناعي؛ فيما بدأت المريضتان مرحلة العلاج الطبيعي والمشي في يوم العملية نفسه، ولله الحمد.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة مستشفى وادي الدواسر العام تعمل على جودة واستمرار الخدمات الصحية التخصصية المقدمة للمرضى والارتقاء بها؛ من خلال استقطاب الأطباء عبر برنامج الطبيب الزائر؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي في عيادة العظام على أكثر من 60 مريضًا خلال يوم فقط، وتم القيام بالإجراءات الطبية اللازمة؛ مما أسهم -بحمد الله- في انخفاض معدلات تحويلات المرضى إلى المستشفيات المتخصصة.