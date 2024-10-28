"المسند": اليوم الأخير في نوء "العواء" وأجواء معتدلة تسبق دخول "المربعانية"

وأشار إلى أن الأجواء في معظم مناطق المملكة معتدلة، ولا تتطلب تشغيل التكييف سواء على البارد أو الحار، مؤكداً أن هذه الأجواء المعتدلة ستستمر حتى بداية موسم المربعانية تقريباً.