"المسند": اليوم الأخير في نوء "العواء" وأجواء معتدلة تسبق دخول "المربعانية"

أوضح الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ، أن اليوم الإثنين يمثل نهاية نوء العواء، وهو أول نجوم موسم الوسم.
وأضاف "المسند"؛ أن ساعات الليل تواصل ازديادها بمعدل دقيقة و17 ثانية يومياً؛ ما يعكس استمرار تغيُّر الفصول التدريجي.
وأشار إلى أن الأجواء في معظم مناطق المملكة معتدلة، ولا تتطلب تشغيل التكييف سواء على البارد أو الحار، مؤكداً أن هذه الأجواء المعتدلة ستستمر حتى بداية موسم المربعانية تقريباً.
واختتم "المسند"؛ حديثه بالإشارة إلى أن هذه التغيرات المناخية تأتي في سياق التحولات الطبيعية للفصول؛ مؤكداً أن الله وحده أعلم بتغيراتها المقبلة.