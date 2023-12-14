الراجحي يستهدف التتويج ببطولة السعودية تويوتا في رالي جدة

بعد تكريمه من قِبل الإتحاد الدولي للسيارات على إنجازاته قبل أيام في باكو، البطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي يستعد للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، رالي جدة تويوتا والذي سيستمرعلى مدار ثلاثة أيام وذلكَ في الفترة ما بين 14 و16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ويسعى الراجحي الذي تغييب عن الجولة الافتتاحية في حائل بسبب الإصابة التي تعرض لها في مطلع العام خلال قضاء إجازته الصيفية في منتجع كورشفيل في فرنسا، للفوز بلقب البطولة السعودية تويوتا للمرة الثالثة البطولة السعودية تويوتا والتي ستختتم في جدة للمرة الثانية على توالي.
ويطمح الثنائي الذهبي، يزيد وتيمو غوتشالك، في تحقيق فوز مشترك في رالي جدة للمرة الثانية، بحيث سبق أن شارك هذا الثنائي في عام 2015 بسيارة همر باغي ونجحا في تحقيق الانتصار. وكان الظهور الأول للبطل السعودي يزيد في رالى جدة عام 2014 مع الملاح الفرنسى أليكس وينوك آنذاك، وأظهروا أداءً استثنائياً بإحرازهم للفوز على متن الهمر باغي. وفي سياق متصل، حقق يزيد الراجحي فوزاً أسطورياً على متن سيارة تويوتا هايلوكس برعاية عبد اللطيف جميل للسيارات العام المنصرم، بالتعاون مع الملاح الألماني ديرك فون تسيتيفيتس في موسم 2022.
وفي نهاية هذا الأسبوع، يستعد الراجحي للمشاركة على متن سيارته الهايلوكس المطورة والجديدة، والتي تأتي بتصميم مميز وألوان جديدة تلفت الأنظار، وستكون هذه السيارة هي الرفيقة التي يعتمد عليها في موسم 2024، انطلاقا من رالي داكار السعودية 2024.
وستنطلق مجريات رالي جدة تويوتا بحفل انطلاق الرالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوم الخميس الموافق 14 بعدها تتبعها إنطلاق المرحلة التأهيلية للرالي بـ 3 كيلومترات فقط في مدينة مدينة الملك عبد الله الإقتصادية الساحلية.
وستنطلق المرحلة الأولى في صباح يوم الجمعة بمسافة 247 كيلومتر خاضعة للسرعة من مدينة رابغ شمال جدة. وأما بالنسبة للمرحلة الثانية والأخيرة من رالي جدة سيقوم البطل السعودي رفقة مساعده تيمو على متن سيارتهم الجديدة في تكملة الكيلومترات المتبقية لختام الموسم في محافظة خليص الزراعية التاريخية شمال شرق مدينة جدة. بعد ذلك، سيقام حفل اختتام الرالي والتتويج في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وأعرب الراجحي عن سعادته بالوصول الى الجولة الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا بعد تصدره الترتيب العام للبطولة في رالي القصيم قبل أسبوعين قائلاً: الحمد لله على وصولنا الى مشارف نهاية الموسم وختامه مسك في جدة بإذن الله. وفي الأيام القليلة الماضية، تم تكريمي في حفل توزيع الجوائز للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في باكو بعد أن ختمنا بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC وكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها. يتبقى لنا جولة جدة من البطولة المحلية قبل انطلاقنا من لرالي داكار الشهير للموسم الجديد.
"سأخوض رالي جدة بسيارتي الجديدة لموسم 2024 وبألوانها الجديدة، رالي جدة ستكون بمثابة تحضيرات مكثفة لي ولفريقي حيث نسعى جاهدين للعثور على الضبط المثالي للسيارة قبل انطلاق واحدة من أصعب وأطول راليات الرايد. بالإضافة إلى ذلك، يحمل رالي داكار للعام القادم ذكرى العاشرة لمشاركتي في هذا الحدث العالمي منذ عام 2015 وحتى عام 2024 حيث خضت سنوات الخمس الأولى في أمريكا الجنوبية، والخمس السنوات الأخيرة في وطني، السعودية وأنا فخور بذلك".