الراجحي يستهدف التتويج ببطولة السعودية تويوتا في رالي جدة

ويطمح الثنائي الذهبي، يزيد وتيمو غوتشالك، في تحقيق فوز مشترك في رالي جدة للمرة الثانية، بحيث سبق أن شارك هذا الثنائي في عام 2015 بسيارة همر باغي ونجحا في تحقيق الانتصار. وكان الظهور الأول للبطل السعودي يزيد في رالى جدة عام 2014 مع الملاح الفرنسى أليكس وينوك آنذاك، وأظهروا أداءً استثنائياً بإحرازهم للفوز على متن الهمر باغي. وفي سياق متصل، حقق يزيد الراجحي فوزاً أسطورياً على متن سيارة تويوتا هايلوكس برعاية عبد اللطيف جميل للسيارات العام المنصرم، بالتعاون مع الملاح الألماني ديرك فون تسيتيفيتس في موسم 2022.