مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية تستعرض إنجازاتها في 2022

وقد صرّح رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ عبدالله كامل قائلًا: "إن مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، مؤسسة غير ربحية تبادر في دعم حلول أصيلة ومبتكرة للمساهمة في بناء مجتمع منتج ومتكافل، وتنطلق أعمالها من ارتباط مؤسسها (رحمه الله) بوطنه أولًا، وعالمية شخصيته لتحقيق رسالته النبيلة في إعمار الأرض ونشر النماء وتحقيق الاستدامة للمجتمعات الإنسانية، فضلًا عن بث روح التكافل والتضامن، بما يتوافق مع اهتمامات الرؤية الوطنية والحاجات والتحديات المتغيرة عالميًا، كما تسعى إلى الحفاظ على إرث مؤسسها عبر تكامل أهدافها والشراكات في أعمالها، لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود".