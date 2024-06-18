محافظ "المواصفات": حج هذا العام حقق النجاح على جميع المستويات

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي باسمه وباسم منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
ونوه بما حقّقه حج هذا العام من نجاح على جميع المستويات عبر خدمات جليلة أسهمت في سلامة وأمن ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وأكد الدكتور سعد القصبي بأنّ ما تحقق يعكس قصة نجاح المملكة في إدارة الحشود، بقيادة رشيدة سخّرت كل الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وسأل المولى –عز وجل- أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم وصالح أعمالهم.