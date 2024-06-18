محافظ "المواصفات": حج هذا العام حقق النجاح على جميع المستويات

وسأل المولى –عز وجل- أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم وصالح أعمالهم.