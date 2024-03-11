"كاوست" تختتم فعالية الدورة الـ10 من برنامج معهد القيادات السعودية للمديرين التنفيذيين الأكاديميين

اختُتمت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فعالية الدورة العاشرة من برنامج معهد القيادات السعودية (KSLI) الشهير للمديرين التنفيذيين الأكاديميين، والذي تشرف عليه إدارة التقدم الوطني الاستراتيجي في الجامعة.
وجمعت نسخة هذا العام نخبةً متميزة من القادة التنفيذيين والأكاديميين من الجامعات الرائدة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في الفترة من 10 إلى 15 فبراير، وكانت تحت عنوان "كيف يمكن للقادة اغتنام الفرصة لتحقيق تغيير تحويلي"، وهدفت بصورة محددة إلى توفير الأدوات اللازمة لتمكين هذه القيادات الوطنية من التأثير بشكل فعال على قطاع التعليم في البلاد.
وفي المقابل، ساهمت هذه القيادات المتميزة بإثراء البرنامج من خلال حضورهم الفعال ومشاركة تجاربهم وخبراتهم الملهمة.
وقالت الدكتورة نجاح عشري، نائب رئيس كاوست للتقدم الوطني الاستراتيجي: إن "بناء شبكات تواصل مثل التي يقدّمها برنامج معهد القيادات السعودية في كاوست؛ يثري قطاع التعليم في المملكة، ويؤكد مرة أخرى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونطبق الاستراتيجية الصحيحة مع الأشخاص المناسبين".
وأشاد الدكتور محمد السقاف، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -وأحد أبرز جهات الترشيح لبرنامج (KSLI)- بكاوست؛ واصفًا إياها بالشريك الأساسي، قائلًا: "إن نجاح المديرين التنفيذيين الأكاديميين في المملكة العربية السعودية وتعزيز قدرتهم التنافسية؛ أمر محوري في الاقتصاد المعرفي؛ لا سيما بالنظر إلى أهمية التعليم العالي في تمكين برامج التحول الوطني المتعددة في إطار رؤية السعودية 2030".