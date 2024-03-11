"كاوست" تختتم فعالية الدورة الـ10 من برنامج معهد القيادات السعودية للمديرين التنفيذيين الأكاديميين

وجمعت نسخة هذا العام نخبةً متميزة من القادة التنفيذيين والأكاديميين من الجامعات الرائدة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في الفترة من 10 إلى 15 فبراير، وكانت تحت عنوان "كيف يمكن للقادة اغتنام الفرصة لتحقيق تغيير تحويلي"، وهدفت بصورة محددة إلى توفير الأدوات اللازمة لتمكين هذه القيادات الوطنية من التأثير بشكل فعال على قطاع التعليم في البلاد.