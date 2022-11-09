"إغاثي الملك سلمان" يمنح "بناء" أول ترخيص لجمعية أيتام سعودية لمزاولة النشاط الإنساني خارج المملكة

جدير بالذكر أن جمعية "بناء" لرعاية الأيتام حصلت على العديد من جوائز التميز العالمية والعربية والخليجية والمحلية، أبرزها حصولها على علامة الجودة البريطانية كمنظمة موثوقة في عام 2021، وحصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عام 2020، وتكريمها بجائزة التميز في المشروعات الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عام 2019، وحصولها على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي عام 2018، وحصولها على جائزة الملك خالد للتميّز للمنظمات غير الربحية عام 2016.