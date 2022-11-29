"الخطيب": قمة السفر العالمي تشهد توقع اتفاقيات تتخطى حاجز 175 مليار ريال

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، عن توقيع العديد من الاتفاقيات على هامش قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة المنعقدة في الرياض، ووصل عدد الاتفاقيات إلى أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى من جانب، وبين الشركات المختلفة من جانب آخر.
كما تبلغ قيمتها أكثر من 175 مليار ريال بما يقارب من أن 50 مليار دولار.
يذكر أن قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض تنعقد بحضور 3 آلاف مشاركًا، و57 وزيراً للسياحة من دول العالم، حيث تضم قادة قطاعات الطيران والفنادق وشركات تنظيم الرحلات والسفر، وتشهد انعقاد 50 ورشة عمل ويشارك بها أكثر من 300 متحدثًا.