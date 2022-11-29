"الخطيب": قمة السفر العالمي تشهد توقع اتفاقيات تتخطى حاجز 175 مليار ريال

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، عن توقيع العديد من الاتفاقيات على هامش قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة المنعقدة في الرياض، ووصل عدد الاتفاقيات إلى أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى من جانب، وبين الشركات المختلفة من جانب آخر.