ولي العهد ورئيس وزراء الهند يعقدان مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي

عقد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي.
ووقع سمو ولي العهد مع رئيس وزراء جمهورية الهند محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
وكان قد بدأ سموه في وقتٍ سابقٍ، اليوم، زيارة رسمية للهند عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين التي بدأت السبت في نيودلهي.
وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، شهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين ضمن الزيارة الرسمية لولي العهد إلى الهند.