ولي العهد ورئيس وزراء الهند يعقدان مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، شهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين ضمن الزيارة الرسمية لولي العهد إلى الهند.