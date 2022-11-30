وزير الطاقة يعلن عن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المملكة

وقال وزير الطاقة: تم اكتشاف حقل "أوتاد" للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد (142) كيلومترًا جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلًا من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلًا من المكثفات، وكذلك جرى اكتشاف حقل "الدهناء" للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و362 برميلًا من المكثفات.