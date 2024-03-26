ترشيح "واحة الإعلام" للفوز بجائزة الأمم المتحدة لمشروعات منتدى قمة مجتمع المعلومات

كما حظيت بتغطيات أكثر من 455 وسيلة إعلامية، وحضور أكثر من 2600 إعلامي محلي ودولي، يمثلون أكثر من 70 دولة، حيث نشروا أكثر من 440 مادة خبرية وتغطية إعلامية، كما شارك أكثر من 380 عارضًا مثّلوا أكثر من 65 جهة حكومية.