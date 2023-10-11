مستشار قانوني: لائحة العمالة المنزلية تمنع عمل العاملة عند غير كفيلها وتعتبره "مخالفة"

قال المستشار القانوني والمحكّم القضائي محمد الوهيبي إنه لا يحق لكفيل الخادمة أن يلزمها بالعمل لدى شقيقه أو شقيقته، أو أي شخص آخر ليس من أفراد الأسرة التي تسكن مع كفيل الخادمة في المنزل نفسه؛ فهذا يُعد مخالفة للائحة، ويتسبب في هروب العاملة. مبينًا أن النظام لا يحميه؛ إذ إنه يخسر التأمين والتعويض أيضًا.