فريق تنفيذي وفني يقف على موقع ميدان الهجن بالقصيم

وذكر أن الفريق التنفيذي والهندسي الذي شارك في الوقوف على موقع الميدان، شارك فيه ممثلون عن إمارة المنطقة والأمانة والاتحاد السعودي للهجن، حيث سيتم البدء في أولى مراحل تنفيذ الميدان خلال الأيام القليلة القادمة بما يحقق الأهداف المرجوة.