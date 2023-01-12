فريق تنفيذي وفني يقف على موقع ميدان الهجن بالقصيم

وقف فريق تنفيذي فني على موقع ميدان الهجن بالقصيم؛ لبدء تنفيذ الميدان وفقاً للمعايير والمتطلبات الخاصة بميادين الهجن.
وترأس الفريق المدير التنفيذي لميدان الهجن بالقصيم اللواء متقاعد عبدالله بن دليم البدراني، الذي بيّن أن توجيهات أمير القصيم أكدت أهمية البدء في تنفيذ الميدان مع مراعاة متطلبات معايير ميادين الهجن.
وأوضح البدراني أن الميدان يقع شرق مدينة بريدة، وروعي في اختياره مناسبته لإقامة ميدان الهجن وكافة الخدمات المساندة التي تخدم ملاك الهجن والمتسابقين.
وذكر أن الفريق التنفيذي والهندسي الذي شارك في الوقوف على موقع الميدان، شارك فيه ممثلون عن إمارة المنطقة والأمانة والاتحاد السعودي للهجن، حيث سيتم البدء في أولى مراحل تنفيذ الميدان خلال الأيام القليلة القادمة بما يحقق الأهداف المرجوة.