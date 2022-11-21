"الداخلية": غرامة 20 ألف ريال بحق مَن يخالف نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

أكدت وزارة الداخلية أن هناك غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل مَن يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.