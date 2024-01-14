"التجارة" تكشف عن نمو السجلات التجارية لـ "فنادق البوتيك" 74%

ووفق موسوعة "ويكيبيديا"، يعد الفندق البوتيكي فندقاً صغير الحجم يقدم خدمات شخصية أكثر من الفنادق التقليدية.. يحتوي عادةً على أقل من مائة غرفة، ويعتبر أكثر "عصرية"، غالبًا بسبب موقعه في المناطق الحضرية؛ قد تكون ذات طابع خاص، مثل التركيز على الطبيعة أو البيئة أو المطبخ أو التاريخ أو الانغماس المجتمعي والثقافي أو الخدمة اليقظة أو الرفاهية.