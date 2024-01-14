"التجارة" تكشف عن نمو السجلات التجارية لـ "فنادق البوتيك" 74%

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية في فنادق (البوتيك) 74% بنهاية الربع الرابع من عام 2023.
وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات في الربع الرابع من العام المنتهي 2023 بلغ 1911 سجلاً، مقابل 1096 خلال الفترة نفسها لعام 2022م.
وتصدّرت مكة المكرّمة أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 863 سجلاً تلتها الرياض 613، ثم الشرقية 141، ورابعاً المدينة المنوّرة 121 سجلاً ثم عسير 50.
ووفق موسوعة "ويكيبيديا"، يعد الفندق البوتيكي فندقاً صغير الحجم يقدم خدمات شخصية أكثر من الفنادق التقليدية.. يحتوي عادةً على أقل من مائة غرفة، ويعتبر أكثر "عصرية"، غالبًا بسبب موقعه في المناطق الحضرية؛ قد تكون ذات طابع خاص، مثل التركيز على الطبيعة أو البيئة أو المطبخ أو التاريخ أو الانغماس المجتمعي والثقافي أو الخدمة اليقظة أو الرفاهية.