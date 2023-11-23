المركز العربي للاستعداد للكوارث: 800 ألف فلسطيني يعيشون أوضاعاً قاسية شمال غزة

أصدر المركز العربي للاستعداد للكوارث التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، بياناً صحفياً، أورد نسخةً منه لـ"سبق" ، وكشف فيه أن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة يعيشون أوضاعاً قاسية؛ حيث أصبحت الأسواق والمحال التجارية في القطاع تعاني من جفاف المواد الأساسية والغذائية المختلفة، مع توقف عمل المخابز.
ونقل البيان عن مدير مستشفى كمال عدوان قوله: المستشفى يحتاج إلى أطقم ومستلزمات طبية، داعياً لإنشاء مستشفى ميداني في شمال القطاع.
ورصد المركز الانتهاكات بحق طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس؛ وجاء في بيانه: بلغ عدد الانتهاكات منذ بداية العدوان 121 حالة انتهاك، 64 منها بحق الطواقم الطبية (راح ضحيتها 4 شهداء من الهلال الأحمر الفلسطيني، و24 إصابة)، 54 حالة انتهاك بحق المركبات (استهداف 27 مركبة إسعاف، خروج 12 مركبة إسعاف عن الخدمة و15 سيارة متضررة)، 38 حالة منع وصول للضحايا والمصابين، 36 إعاقة وصول للضحايا والمصابين واستهداف 5 مبان تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وأشار إلى أن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بلغ 1384، وعدد الشهداء 14,532 من بينهم 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة. وبلغ عدد المفقودين 7 آلاف مفقود، بينهم 4700 طفل تحت الأنقاض جثامينهم ما تزال ملقاة في الشوارع والطرقات.
وجاء في البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 3 مسعفين من طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني المشاركين ضمن قافلة إجلاء جرحى مستشفى الشفاء، وأحد مرافقي الجرحى في ظل الظروف الجوية الباردة.
وذكر أن قوات الاحتلال احتجزت 4 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتها الوصول للمصابين؛ فيما وجهت الجمعية 14 سيارة إسعاف لإجلاء مرضى ومصابي مستشفى الشفاء.
وبخصوص عدد الإصابات؛ فقد بلغ أكثر من 35 ألف مصاب، فيما وصل عدد الشهداء من الكوادر الصحية إلى 205 شهداء، و25 من طواقم الإنقاذ والدفاع المدني، بينما تم استهداف 56 مركبة إسعاف.
وخرج 26 مستشفى، و52 مركزاً صحيًا عن الخدمة جراء الاستهداف ونفاد الوقود والمواد الطبية.
وبحسب البيان؛ تضررت 266 مدرسة بأضرار متفاوتة، فيما خرجت 67 مدرسة عن الخدمة جراء استهدافها بشكلٍ متعمد، وقد استشهد 64 صحفيًا جراء استهداف الاحتلال لهم.
وفي ذات السياق قال المكتب الإعلامي في غزة: أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وهدم جزئي.