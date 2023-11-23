المركز العربي للاستعداد للكوارث: 800 ألف فلسطيني يعيشون أوضاعاً قاسية شمال غزة

وأشار إلى أن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بلغ 1384، وعدد الشهداء 14,532 من بينهم 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة. وبلغ عدد المفقودين 7 آلاف مفقود، بينهم 4700 طفل تحت الأنقاض جثامينهم ما تزال ملقاة في الشوارع والطرقات.