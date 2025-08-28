المدينة المنورة.. حرس الحدود يُحبط تهريب مادة "الشبو"

أحبطت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة محاولة تهريب مادة الميثامفيتامين المخدرة (الشبو)، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.
وجدّدت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المواد المخدرة، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.
وأكدت أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون تحمّل المُبلّغ أي مسؤولية.