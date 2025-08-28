المدينة المنورة.. حرس الحدود يُحبط تهريب مادة "الشبو"

وجدّدت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المواد المخدرة، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.