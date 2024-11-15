بـ 27 ساعة تدريبية.. 40 كشافًا ينهون دراسة الشارة الخشبية المتقدمة

كما تضمنت الدراسة إعداد البحوث النظرية، وتطبيقًا عمليًا على كيفية التخطيط والتنفيذ للرحلات الخلوية عبر ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة لنصب الخيام البديلة، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.