بـ 27 ساعة تدريبية.. 40 كشافًا ينهون دراسة الشارة الخشبية المتقدمة

أنهى 40 كشافًا من مختلف قطاعات جمعية الكشافة العربية السعودية دراسة الشارة الخشبية المتقدمة بمعدل 27 ساعة تدريبية في جوانب نظرية وعملية.
وشملت محاور الدراسة التي نفذتها جمعية مسار التنموية بالأحساء واختتمت أمس، دور ومسؤوليات وواجبات واحتياجات قائد الوحدة الكشفية، وطرق وأساليب ووسائل تدريب الفتية، ومفهوم وأنماط ونظريات القيادة، والعلاقات العامة، والكشفية ونمو الفتية وطرق حل المشكلات، والسياسة الكشفية العالمية "مشاركة الشباب في صنع القرار"، وطرق وأساليب ووسائل التخطيط، ومفهوم وأنماط ونظريات المناهج الكشفية، والسياسة العالمية للحماية من الأذى "دراسة وتحليل"، وتنمية الموارد.
كما تضمنت الدراسة إعداد البحوث النظرية، وتطبيقًا عمليًا على كيفية التخطيط والتنفيذ للرحلات الخلوية عبر ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة لنصب الخيام البديلة، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.