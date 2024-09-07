"الحربي" لـ"سبق": اللحمة الوطنية منهج رصين وعلاقة متجذرة بين القيادة والمواطنين

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"سبق" إن النعرة القبلية هي مفهوم يعني التمييز، أو التفرقة أو الاستهزاء أو الاحتقار بين القبائل أو العرقيات، أو المناطق أو المذاهب أو الطوائف أو الأفكار، وهي مرفوضة شرعًا وقانونًا وعقلاً وأخلاقًا، مؤكدًا أنها تهدد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة، والدولة دولة شرع وقانون أعطت المواطنين والمقيمين كل حقوقهم بالتساوي.