كيف تحدث ضربة الشمس؟ "الخضيري" يوضح ويحذّر: الإهمال مميت!

أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، كيفية حدوث ضربة الشمس وارتباطها بفقد السوائل؛ مُحَذرًا من أنها قد تقود الإنسان إلى أن يفقد حياته.
وبيّن "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر"، أن ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري تصيب من يعمل تحت أشعة الشمس أو في الحر الشديد، أو يعمل في مكان مزدحم وبدون تكييف ويتعرق كثيرًا ويفقد سوائل بالتعرق ولا يشرب ماء كثيرًا، أو يضطر للعمل الطويل في الحر وبدون شرب ماء وتبريد الجسم.
وأشار إلى أن الإجهاد خطير ويسبب غيبوبة، وإذا لم يتم رش الجسم بالماء وسقيه ماء كافيًا وتبريده وتهويته جيدًا؛ فإن المريض مع الإهمال قد يموت.