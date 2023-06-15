كيف تحدث ضربة الشمس؟ "الخضيري" يوضح ويحذّر: الإهمال مميت!

وبيّن "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر"، أن ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري تصيب من يعمل تحت أشعة الشمس أو في الحر الشديد، أو يعمل في مكان مزدحم وبدون تكييف ويتعرق كثيرًا ويفقد سوائل بالتعرق ولا يشرب ماء كثيرًا، أو يضطر للعمل الطويل في الحر وبدون شرب ماء وتبريد الجسم.