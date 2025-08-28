أهالي قطاع غزة يُعبرون عن شكرهم للمملكة على المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لهم

بدوره أوضح أحد المستفيدين أن المملكة لم تتأخر يومًا في دعم الشعب الفلسطيني، ووقفت معه في أحلك الظروف والمحن على مدى تاريخه، ولبت كافة متطلباته من المواد الغذائية الأساسية، خصوصًا في هذه المرحلة الخطيرة التي يشهد فيها القطاع حصارًا شاملًا؛ أدى إلى تقليص دخول الغذاء، والدواء، والوقود، والماء، والكهرباء مما تسبب في مجاعة لسكان القطاع.