رابطة العالم الإسلامي ترحب بجهود "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"

وفي بيان للرابطة، أعرب أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن دعم الرابطة الكامل وتثمينها الكبير لجهود المجموعة المكونة من: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السويسري، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والتي تعمل انطلاقًا من إعلان جدة، وتحت رعاية المملكة العربية السعودية.