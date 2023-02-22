"البنيان": دعم القيادة عزّز مكانة التعليم السعودي كنموذج عالمي في التطوّر

وأوضح أن التعليم في المملكة مرّ بمراحل عدة، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون وحتى العهد الزاهر تحت راية الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث شهد خلالها التعليم منعطفات تاريخية وتحديات كبرى، استطاعت الدولة التغلّب عليها، حتى وصل التعليم اليوم وبفضل الدعم المتواصل واللامحدود من القيادة إلى أن يكون أنموذجًا عالميًا في التطوّر النوعي على جميع المستويات، والقدرة على مواجهة كل التحديات، ومنافسة الأنظمة التعليمية العالمية في بناء أجيال واعدة للمستقبل، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.