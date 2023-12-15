السعودية وإيران تؤكّدان التزامَهما الكاملَ بتطبيق اتفاق بكين

واستعرض الاجتماعُ ما تحقّق من نتائج إيجابية في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء اتفاق بكين الذي تم التوصل إليه بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية في مارس الماضي، وإعادة فتح سفارتَي البلدين في كلٍّ من الرياض وطهران، واللقاءات والزيارات المتبادلة لوزيرَيْ خارجية البلدين، وقد أعربت كلٌّ من المملكة وإيران عن تقديرهما للدور المهمّ الذي تؤدّيه جمهورية الصين الشعبية في ذلك، واستضافتها لهذا الاجتماع.