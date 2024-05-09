"إغاثي الملك سلمان" يواصل المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في عدن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للأطفال والبالغين في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة عدن، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 مايو 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 68 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، و15 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
من ناحية أخرى، دشَّن المركز أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كتانكودي بجمهورية سريلانكا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 4 حتى 11 مايو 2024م.
وكشف الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 2.000 فرد، وأجرى 200 عملية جراحية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.