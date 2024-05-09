"إغاثي الملك سلمان" يواصل المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في عدن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للأطفال والبالغين في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة عدن، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 مايو 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.