"الصحة": المستشفى الافتراضي يقدم الخدمات العلاجية في الحج

وبيّنت "الصحة" أن تلك الأقسام تقدم الدعم لمستشفيات منى الجسر، ومنى الوادي، ومنى الطوارئ، ومنى الشارع الجديد، وجبل الرحمة شرق عرفات، والمدينة العام (ضمن مدينة الملك سلمان الطبية)، والحمنة العام في المدينة المنورة، وينبع العام، وخيبر العام، والحناكية، ومهد الذهب، ومستشفى الأمير عبدالمحسن في العلا.

ولفتت إلى أنه سيتم في موسم الحج لهذا العام تقديم خدمات طب الأشعة الاتصالي، وكتابة تقارير الأشعة بأنواعها المقطعية والسينية والصوتية بعد إجراء الفحص مباشرة، وبما لا يتجاوز 30 دقيقة، إضافة إلى تطبيق فحوصات الموجات الصوتية عن بعد داخل المستشفيات لأول مرة.