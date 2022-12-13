شاهد .. قصة مخطوطة "المعشوقة السمراء" التي كُتبت قبل 400 عام

أما صاحب مخطوطة : "تلخيص عمدة الصفوة في حِلّ القهوة" فكان رئيس الأطباء بمصر، في عصره. له باع في الأدب والتاريخ. من كتبه: (ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب) و(قاموس الأطباء وناموس الألباء) في المفردات الطبية، فرغ منه سنة 1044 و(طيبات الأنباء في طبقات الأطباء) و (تاريخ) حافل، أشار إليه المحبي ولم يسمه. وسماه البغدادي (تاريخ مصر) وله في خزانة الرباط (1766 كتاني) مخطوط باسم (تحفة المحب في صناعة الطب " وجاء اسمه في ظاهر النسخة (هدية المحب في صناعة الطب) وهو جزء لطيف بخط مشرقي فيه قدم، وقد توفي القوصوني بمصر .