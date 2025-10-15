العثيم يهنئ القيادة الرشيدة بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم ويبارك للمنتخبات العربية

رفع الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026.