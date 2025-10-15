العثيم يهنئ القيادة الرشيدة بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم ويبارك للمنتخبات العربية

رفع الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وأعرب العثيم عن فخره واعتزازه بالإنجاز الرياضي الوطني الكبير، مثمّناً الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة، وما تشهده من نقلة نوعية في مختلف المجالات الرياضية، متمنياً للمنتخب السعودي مواصلة مسيرة النجاح والتميز ورفع راية الوطن في المحافل العالمية.
كما قدم العثيم خالص التهاني لكافة المنتخبات العربية الشقيقة المتأهلة إلى هذا الحدث الرياضي العالمي بجانب المنتخب السعودي وهي منتخبات قطر والأردن ومصر والمغرب وتونس والجزائر متمنياً للمنتخبات كافة التوفيق في تمثيل مشرف لكرة القدم العربية.
واختتم العثيم تصريحه بالدعاء أن يديم الله على المملكة عزّها وتميّزها وريادتها، وأن يوفق مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن وازدهاره، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويزيدها رفعةً وأمناً واستقراراً.