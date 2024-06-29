"بلاك وينج".. رمز التميُّز والريادة في الأزياء النسائية للسفر والحجابات بالشرق الأوسط

نجحت شركة بلاك وينج في ترسيخ اسمها كعلامة تجارية متميزة، تهتم بتقديم كل ما يهم المرأة العصرية؛ لتضمن لها إطلالةً، تجمع بين الأناقة العصرية والراحة الفائقة؛ وهو ما جعلها رمزًا للتميز والجودة في عالم الموضة في الشرق الأوسط.