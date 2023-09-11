عبر منصة "إكس".. ماذا قال رئيس الوزراء الهندي عن لقائه بولي العهد؟

وتضمنت زيارة سموه جلسة مباحثات مع الجانب الهندي، ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي- الهندي، حيث أكد ولي العهد خلال كلمته أن العلاقات بين المملكة والهند ذات منفعة متبادلة بين البلدين، وهناك عمل على الفرص المستقبلية، وتعاون لبناء المستقبل.