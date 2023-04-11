"لا مَثيلَ لها".. عرض مخطوطات قرآنية "من القرن الأول" في العراق

وقال: "هذا المعرض الخاصّ بالمصاحف النادرة والنفيسة، التي تبدأ من القرن الأول للهجرة مكتوبة على الرق قبل صناعة الورق، وما تلاه من العصور، بأيدي كبار الخطّاطين في العراق وفي غير العراق. هذه المخطوطات جزء مما تضمّه خزانة دار المخطوطات التي يصل عدد المخطوطات فيها إلى 47 ألف مخطوطة متعدّدة اللغات والموضوعات، وهي تمثّل كنزًا تراثيًّا حضاريًّا في العراق في حاضنة بغداد منذ أكثر من ألف عام".