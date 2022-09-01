"الصحة الخليجي": الفحوصات الدورية تكشف عن بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة

وأوضح المجلس أن الفحوصات الدورية تكشف عن بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة مثل ضغط الدم والكوليسترول، وعلى عدة عوامل منها: (الفئة العمرية، والجنس، والتاريخ المرضي)، وأن هناك فرقًا بين الفحوصات الدورية والاختبارات التشخيصية والرعاية المستمرة؛ حيث إن الأولى تتم لشخص سليم قبل ظهور الأعراض لمرض معين؛ بهدف الكشف المبكر عنه ومنع حدوث المضاعفات، أما النوع الثاني فيتم عمله للتأكد من تشخيص مرض معين لدى الشخص المشتبه في إصابته والبدء بعلاجه، والنوع الأخير يكون لمن جرى تشخيصه بمرض مزمن يحتاج إلى متابعة منتظمة مع الطبيب للحصول على رعاية مستمرة للسيطرة على المرض.