"الصحة الخليجي": الفحوصات الدورية تكشف عن بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة

أصدر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، دليلًا شاملًا للفحوصات الطبية التي تشمل العمر منذ الولادة وحتى 60 سنة وما فوق، تشمل صفحاته الـ36، أهمية الفحوصات الدورية وماذا تقدم للشخص، وأرقام بعض الفحوصات الدورية، وفحوصات الأطفال مثل الزيارات الدورية، ومتابعة جدول التطعيمات وفحص الكوليسترول وصحة الفم، وفحوصات البالغين وكبار السن، وكيفية متابعة حالتك الصحية من المنزل.
وأوضح المجلس أن الفحوصات الدورية تكشف عن بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة مثل ضغط الدم والكوليسترول، وعلى عدة عوامل منها: (الفئة العمرية، والجنس، والتاريخ المرضي)، وأن هناك فرقًا بين الفحوصات الدورية والاختبارات التشخيصية والرعاية المستمرة؛ حيث إن الأولى تتم لشخص سليم قبل ظهور الأعراض لمرض معين؛ بهدف الكشف المبكر عنه ومنع حدوث المضاعفات، أما النوع الثاني فيتم عمله للتأكد من تشخيص مرض معين لدى الشخص المشتبه في إصابته والبدء بعلاجه، والنوع الأخير يكون لمن جرى تشخيصه بمرض مزمن يحتاج إلى متابعة منتظمة مع الطبيب للحصول على رعاية مستمرة للسيطرة على المرض.
وأشار الدليل الذي أصدره المجلس إلى أن 95% من معدل الشفاء من سرطان الثدي يكون عند الكشف المبكر، و46% من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب، و90% من الذين يشخصون بسرطان القولون في مراحله المبكرة يتمتعون بحياة أطول، و90% من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة يسهل علاجهن، و45% من حالات السكتة القلبية تكون صامتة.