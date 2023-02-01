خلال يناير.. "مسام" يقوم بنزع 4615 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي

وفي يوم التعليم الدولي، كانت لـ «مسام» إضاءة نوعية على هذا اليوم المحوري، حيث بيّن أسامة القصيبي مدير عام المشروع، السبب الوجيه الذي جعل «مسام» يولي عناية فائقة بتحرير المدارس من معتقلات الألغام في اليمن، لافتاً إلى أن: "مسام يؤمن بحق الشعب اليمني في حياة آمنة بلا ألغام، وفي صلب قناعته هذه أيضاً، يؤمن أن هذه الحياة الآمنة لا يمكن أن تكتمل وتزدهر إلا بحياة تعليمية آمنة مطمئنة".