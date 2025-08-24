أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بالمملكة يتهيؤون لسبر أغوار عالم الذكاء الاصطناعي

ومن منطلق هذه العلاقة التاريخية المتطورة، عملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تعزيز شراكتها مع وزارة التعليم من أجل إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة تسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بمختلف مستوياتهم العلمية، لاسيما الأجيال الواعدة التي يعوّل عليها الكثير في بناء مستقبل المملكة، ووفرت كل السبل لدعم هذا الجيل من خلال المبادرات والبرامج التدريبية المحلية والدولية التي يشرف عليها نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.