د.العيسى يُعلن الإطلاق "التجريبي" للمتحف الدولي للسيرة النبويّة بأبراج الساعة

في سياق جهود رابطة العالم الإسلامي لخدمة السُنّة النبويّة الشريفة والتعريف بها، تفقَّدَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، المشرف على المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مشروعَ المتحف الدولي للسيرة النبوية في أبراج الساعة بمكة المكرمة، وهو في طليعة المحطات الكبرى والرئيسية للمتحف.