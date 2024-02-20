هيئة تطوير محمية الإمام تركي تعلن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من "شتاء درب زبيدة"

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المهرجان الموسمي "شتاء درب زبيدة" بالتزامن مع يوم التأسيس في لينة يوم الخميس القادم الموافق 22 فبراير.
وتتزامن فعاليات موسم شتاء درب زبيدة في مرحلته الثالثة في قرية لينة التاريخية مع حدث مميز وهو يوم التأسيس، حيث تنظم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مسيرة احتفالية كبرى بهذه المناسبة الوطنية تبدأ من قصر الملك عبدالعزيز في لينة وتنتهي بمكان إقامة فعاليات المهرجان الموسمي في ملعب لينة.
وتتنوع فعاليات المهرجان بين ترفيهية وثقافية واجتماعية تهدف لمشاركة أبناء المجتمع المحلي والتوعية بما تضمه المحمية من معالم تاريخية بارزة مع دعم الأسر المنتجة وإتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي وخاصة من أصحاب الحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة.
وتشمل الفعاليات ألعاباً للأطفال ومنافسات رياضية وإلكترونية وحفلات غنائية وأمسيات شعرية، وذلك طوال المرحلة الأخيرة للمهرجات والممتدة على مدار 10 أيام.