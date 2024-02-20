هيئة تطوير محمية الإمام تركي تعلن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من "شتاء درب زبيدة"

وتتزامن فعاليات موسم شتاء درب زبيدة في مرحلته الثالثة في قرية لينة التاريخية مع حدث مميز وهو يوم التأسيس، حيث تنظم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مسيرة احتفالية كبرى بهذه المناسبة الوطنية تبدأ من قصر الملك عبدالعزيز في لينة وتنتهي بمكان إقامة فعاليات المهرجان الموسمي في ملعب لينة.