"الزعاق": جميع أودية المملكة عبارة عن مجامع لمياه الأمطار.. وهذه أشهرها

وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأمطار تنقسم إلى قسمين: "محلية" تكون في بقعة دون الأخرى، وهي ما يُسَيّر الشعاب.. وأمطار "عامة" وهي التي تُشَكل عددًا من المناطق وتُسَيّر الأودية.