"الزعاق": جميع أودية المملكة عبارة عن مجامع لمياه الأمطار.. وهذه أشهرها

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الأودية عبارةٌ عن منابع أو مجامع، وجميع الأودية في المملكة عبارة عن مجامع لمياه الأمطار.
وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأمطار تنقسم إلى قسمين: "محلية" تكون في بقعة دون الأخرى، وهي ما يُسَيّر الشعاب.. وأمطار "عامة" وهي التي تُشَكل عددًا من المناطق وتُسَيّر الأودية.
وتابع: لدينا عدد من الأودية منها "وادي الرمة، ووادي حنيفة، ووادي رنية، ووادي العقيق، ووادي سرحان، وواديا حلي وجازان، ووادي عرعر".
وأكد الزعاق أن الأودية مصدر رئيسي من مصادر المياه لدينا، وهي البيئة الصحية لنمو الأشجار البرية.
وأكمل: خلال هذه الأيام يعيش وادي الرمة آخر أيامه، وقد لا نشاهده مرة ثانية إلا بعد سنين، فمن المعروف أنه إذا توالى جريانه مرتين بفارق زمني بسيط؛ يُطَوّل الغيبة.