فريق طبي بمستشفى عسير ينقذ بالقسطرة التداخلية حياة شاب أصيب بجلطة دماغية حادة

كما كان في استقبال الحالة وعلاجها من قسم الطوارئ الدكتور محمد المبارك والدكتور مصعب عسيري استشاريا الطوارئ والحالات الحرجة، وكان الإشراف والعلاج أيضًا من قبل الدكتور محمد باحص استشاري العناية المركزة للمخ والأعصاب، والدكتور أيمن حماد والدكتور علي الأحمري، والدكتور حسام حيدر استشاريّي العناية المركزة في مستشفى عسير المركزي.