فريق طبي بمستشفى عسير ينقذ بالقسطرة التداخلية حياة شاب أصيب بجلطة دماغية حادة

تمكن بحمد الله فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي من إنقاذ حياة شاب يعاني من وزن عالٍ جدًا يقارب (200 كجم)، وتم إحضار المريض إلى الطوارئ بأعراض جلطة دماغية حادة أدت إلى شلل كامل في الشق الأيسر من الجسم مع فقدان كامل في الوعي.
وتم عمل إجراء طبي نوعي عبر القسطرة العلاجية الدماغية التداخلية بنجاح، وإعادة التروية الدموية للدماغ خلال دقائق معدودة بدون أي مضاعفات، أو الحاجة لعمل جراحي رغم صعوبة القسطرة العصبية؛ نظرًا لوزن المريض العالي، وتغير البنية التشريحية للشرايين بسبب فرط الوزن.
وتم تنويم المريض في العناية المركزة، ثم إزالة أنبوب التنفس بنجاح وحالة المريض مستقرة، وتم خروج المريض من العناية المركزة إلى قسم التنويم العادي لإتمام العلاج الطبي والعلاج التأهيلي اللازم وفقًا لما تقتضيه حالته الصحية.
وشارك في معالجة الحالة فريق متكامل من أقسام المخ والأعصاب والسكتة الدماغية والقسطرة العصبية التداخلية، وفريق العناية المركزة والتخدير، وقسم الطوارئ في المستشفى والأقسام المساندة.
وقام بإجراء القسطرة العصبية التداخلية الدكتور سعيد آل قانع، استشاري أمراض المخ والأعصاب، والدكتور إبراهيم النعمي استشاري جراحة المخ والأعصاب.
كما كان في استقبال الحالة وعلاجها من قسم الطوارئ الدكتور محمد المبارك والدكتور مصعب عسيري استشاريا الطوارئ والحالات الحرجة، وكان الإشراف والعلاج أيضًا من قبل الدكتور محمد باحص استشاري العناية المركزة للمخ والأعصاب، والدكتور أيمن حماد والدكتور علي الأحمري، والدكتور حسام حيدر استشاريّي العناية المركزة في مستشفى عسير المركزي.
الجدير بالذكر أن مستشفى عسير المركزي يُعتبر من أكثر المراكز على مستوى المملكة في عدد حالات القسطرة العصبية التداخلية لحالات الجلطات الدماغية بنسبة نجاح عالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن برنامج وحدة الجلطة الدماغية مدعوم بشكل مباشر عن طريق التعاقد المؤقت والأطباء الزائرين.