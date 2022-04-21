245 ألف طن تبريد بالمسجد الحرام ووقف الملك عبدالعزيز وجبل عمر وبرج الساعة

آلية التشغيل

ويتضمن نظام تبريد المناطق تركيب المبردات (تشيلرات) وتشغيلها داخل المحطة التي تبعد عادة عدة أمتار من المباني والمرافق المراد تبريدها، ثم يُضَخ الماء المبرد من المحطة إلى وحدات مناولة الهواء داخل المسجد الحرام، أو فندق برج الساعة، أو كل المباني الفندقية والسكنية في منطقة جبل عمر، والمزودة بمرشحات عالية الجودة بمعدل ترشيح يفوق 95%، تَضَمّن نقاوة الهواء الداخلي في تلك المباني، التي تقي ضيوف الرحمن من العدوى وخطر انتشار الأمراض، وتمنحهم راحة البال، والطمأنينة.