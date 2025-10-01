أمير الشرقية يدشن حملة "الشرقية وردية 17" للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

دشَّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة "الشرقية وردية 17" التوعوية، التي تنظمها جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بمشاركة مجتمعية واسعة من (100) جهة حكومية وخاصة، بهدف التوعية والتثقيف بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وأكّدت رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية مي الجبر، في كلمتها خلال الحفل، أن حملة "الشرقية وردية 17" شهدت تحسينات نوعية عززت من تأثيرها المجتمعي، بالتزامن مع مطلع أكتوبر 2025، شهر التوعية بسرطان الثدي. وأوضحت أن الجمعية حرصت على توسيع نطاق المشاركات المجتمعية لتصل إلى (100) جهة مقارنة بـ(80) جهة في العام الماضي، مما يعزز من أثر الحملة وتحقيق أهدافها.
وأضافت الجبر أن ساعات التوعية ارتفعت هذا العام إلى (300) ساعة مقارنة بـ(175) ساعة سابقًا، شملت ورش عمل ومحاضرات حضورية وتفاعلية، فيما رفعت الجمعية سقف التحدي لعدد المشاهدات الإلكترونية من مليون مشاهدة في الأعوام الماضية إلى (10) ملايين مشاهدة على مختلف المنصات الرقمية.
وبيّنت أن الجمعية نجحت في رفع عدد نقاط الفحص المتاحة لتصل إلى (15) موقعًا جديدًا بمختلف أنحاء المنطقة الشرقية، لتسهيل الوصول إلى خدمات الفحص المبكر. وأشارت إلى أن الحملة حظيت بدعم كبير وشراكات نموذجية، أبرزها شركة "أرامكو السعودية" التي قدمت دعمًا سخياً عبر تأمين شاحنتين متنقلتين مجهزتين بالكامل، لتنضم إلى أسطول عيادات الجمعية المتنقلة، مستهدفة القرى والهجر والمحافظات بالمنطقة.
واختتمت الجبر كلمتها بالتأكيد على أن تدشين الحملة دليل على اهتمام القيادة الحكيمة – أيدها الله – ودعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية للعمل الخيري، مشيدةً بتعاون جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمدينة الطبية بالجامعة، إضافة إلى دور وزارة الصحة ممثلةً بتجمع الشرقية الصحي.
من جانبه، أوضح رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور فهد الحربي أن حملة "الشرقية وردية" أصبحت نموذجًا وطنيًا في الاستدامة والأثر، مؤكدًا التزام الجامعة في ترسيخ الوعي الصحي وتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي كقضية صحية كبرى تحظى باهتمام القيادة الرشيدة. وأشار إلى مشاركة الجامعة في النسخة الجديدة من الحملة عبر برامج نوعية متخصصة تعكس خبراتها الطبية والأكاديمية والبحثية.
وفي ختام الحفل، شهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية السرطان السعودية وعدد من الجهات، وكرّم سموّه الداعمين وشركاء النجاح.