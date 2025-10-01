أمير الشرقية يدشن حملة "الشرقية وردية 17" للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأكّدت رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية مي الجبر، في كلمتها خلال الحفل، أن حملة "الشرقية وردية 17" شهدت تحسينات نوعية عززت من تأثيرها المجتمعي، بالتزامن مع مطلع أكتوبر 2025، شهر التوعية بسرطان الثدي. وأوضحت أن الجمعية حرصت على توسيع نطاق المشاركات المجتمعية لتصل إلى (100) جهة مقارنة بـ(80) جهة في العام الماضي، مما يعزز من أثر الحملة وتحقيق أهدافها.