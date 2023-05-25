"رافد".. أول شركة معتمدة في التفتيش على الحافلات على مستوى الخليج

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن فوزان الشايع: حصول "رافد" على شهادة الاعتماد جاء إثر المتابعة الدائمة والتطوير المستمر للعمليات والإجراءات، والتي مكّنت الشركة من اجتياز عملية المراجعة من قبل مركز الاعتماد الخليجي في أكثر من 55 معيارًا في مجال التفتيش والرقابة التي تستخدم لتقييم جهات التفتيش والرقابة في مختلف دول العالم؛ لإضفاء الموثوقية في الأعمال، وتحسين قدرتها على إصدار تقارير للتفتيش التي تتوافق مع المعايير الدولية.