"رافد".. أول شركة معتمدة في التفتيش على الحافلات على مستوى الخليج

حصلت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" -الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي- على شهادة الاعتماد من مركز الاعتماد الخليجي في مجال التفتيش على الحافلات والمركبات (عام وذوي الإعاقة) كأول جهة معتمدة في هذا المجال على مستوى الخليج وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:2012.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن فوزان الشايع: حصول "رافد" على شهادة الاعتماد جاء إثر المتابعة الدائمة والتطوير المستمر للعمليات والإجراءات، والتي مكّنت الشركة من اجتياز عملية المراجعة من قبل مركز الاعتماد الخليجي في أكثر من 55 معيارًا في مجال التفتيش والرقابة التي تستخدم لتقييم جهات التفتيش والرقابة في مختلف دول العالم؛ لإضفاء الموثوقية في الأعمال، وتحسين قدرتها على إصدار تقارير للتفتيش التي تتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد ينعكس إيجابًا على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق مبدأ الاستدامة من خلال استمرار الخدمة وعدم انقطاعها، والرقابة وتطبيق اشتراطات ومعايير الأمن والسلامة، وذلك حسب المعايير العالمية المطبقة من الشركات الرائدة في مجال النقل بما يتوافق مع قيم الشركة التي تتعلق بالجودة والاستدامة والكفاءة في الخدمة.
وأضاف أن هذا الاعتماد يدعم توجهات الشركة الاستراتيجية بالتوسع في تقديم خدماتها الموثوقة في مجال الرقابة والإشراف والتفتيش على مستوى دول الخليج العربي، وتقديم خدمة الفحص المتنقل للحافلات.
من جانبه، أكد مدير عام مركز الاعتماد الخليجي المهندس متعب الميزاني أن حصول شركة "رافد" على الاعتماد في مجال التفتيش على الحافلات والمركبات وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020 يثبت كفاءة وجودة عمل جهة التفتيش، والتي تتوافق مع الإجراءات والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
يشار إلى أن رافد تشرف وبشكل يومي على أكثر من 40 ألف رحلة ينفذها أسطول يتجاوز 21 ألف حافلة ومركبة في مختلف مناطق المملكة وتتم عمليات التفتيش والرقابة عليها من خلال أكثر من 200 مراقب ميداني للقيام بعمليات فحص شاملة ودقيقة تتعلق بجودة الخدمة المقدمة وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.
وحازت الشركة كذلك شهادة الاعتماد السعودي في مجال الرقابة والتفتيش، وشهادات اعتماد عالمية في عدد من المجالات؛ منها شهادة الأيزو في إدارة السلامة المرورية على الطرق، وكذلك شهادة الأيزو في نظم إدارة الجودة، إلى جانب خدمات الرقابة والإشراف تقدم الشركة خدمات النقل التعليمي، والنقل المتخصص، وإدارة عمليات التعاقد والنقل، والخدمات والحلول التقنية، والدراسات والاستشارات، والخدمات المساندة.
يُذكر أن مركز الاعتماد الخليجي أنشئ بموافقة الوزراء المعنيين بالتقييس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية كجهاز مستقل حاصل على الاعتراف الدولي لتقديم خدمات الاعتماد لجهات التحقق من المطابقة والأنشطة المتعلقة بالاعتماد كالتدريب والتوعية، وكذلك تمثيل الدول الأعضاء في المحافل الدولية المتعلقة بأنشطة الاعتماد حول العالم.