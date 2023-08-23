"نيوم".. الرهان السعودي يقود مدينة المستقبل للريادة العالمية

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن أنه من المرجح طرح منطقة نيوم الاقتصادية للاكتتاب خلال عام 2024، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتجاوز ما تضيفه المدينة إلى حجم سوق الأسهم السعودي، من خلال عملية الطرح 5 تريليونات دولار.