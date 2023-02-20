"آل عقران": مستقبل وكالات الأنباء كبير جدًا نظرًا للتطور التقني الحالي

وذكرت رئيس تحرير صحيفة ديلي تريبون فيرجن آجتي، أن وكالات الأنباء بدأت بتقديم خدمات إخبارية مميزة، مشددة على أنه من المهم التعامل مع الوفرة من الصحفيين التي يجب أن يواكبها حجم كبير من الابتكار، مشددة على الأخبار تعد خدمة وليست منتجًا، إضافة إلى أن وكالات الأنباء عليها مسؤولية كبيرة من خلال مواجهة الأخبار المزيفة التي باتت تنتشر بشكل كبير. مع أهمية تطوير المحتوى الإخباري لوكالات الأنباء.