بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة الرياض، بيع صقرين قادمين من منغوليا للمرة الأولى، بمبلغ إجمالي بلغ 245 ألف ريال، وذلك في أولى ليالي مزاد الصقور المنغولية.
وجاءت البداية ببيع صقر حر قرناس بمبلغ 115 ألف ريال، تلاه صقر حر فرخ بيع بمبلغ 130 ألف ريال، وسط حضور لافت من الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور.
ويُعد تخصيص منطقة للصقور المنغولية في المعرض هذا العام الأول من نوعه، لما تحظى به هذه الصقور من مكانة مرموقة بين الصقارين في المملكة والمنطقة، إذ تمتاز بجودتها العالية، وضخامة حجمها، وطول جناحيها، وقوة تحمّلها، إلى جانب تنوع ألوانها من الأبيض الفاتح إلى البني الداكن، ما يجعلها من أكثر الأنواع تفضيلًا لدى الهواة والمحترفين.
وينطلق سباق الملواح غدًا ويستمر ستة أيام حتى العاشر من أكتوبر الجاري، يتنافس خلالها الصقارون يوميًّا في شوط خاص لقياس سرعة واستجابة الصقور لمسافة 200 متر نحو خط النهاية (الملواح).
ويشهد السباق يوميًّا تتويج عشرة فائزين في ست فئات مختلفة تقام على التوالي، تشمل فئات الفروخ: شاهين، مثلوث جير، جير شاهين، جير بيور، حر، وجير تبع، ليصل إجمالي المتوجين خلال أيام السباق إلى 60 فائزًا، بجوائز مالية إجمالية تبلغ 600 ألف ريال.