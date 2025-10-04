بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

ويُعد تخصيص منطقة للصقور المنغولية في المعرض هذا العام الأول من نوعه، لما تحظى به هذه الصقور من مكانة مرموقة بين الصقارين في المملكة والمنطقة، إذ تمتاز بجودتها العالية، وضخامة حجمها، وطول جناحيها، وقوة تحمّلها، إلى جانب تنوع ألوانها من الأبيض الفاتح إلى البني الداكن، ما يجعلها من أكثر الأنواع تفضيلًا لدى الهواة والمحترفين.