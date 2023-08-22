الأول من نوعه بالقنفذة.. فريق طبي يُجري موجات فوق صوتية للقلب عبر منظار المريء

تَمكن فريق طبي بقسم القلب بمستشفى جنوب القنفذة العام، من إجراء موجات فوق صوتية للقلب عن طريق منظار المريء، لأول مرة في المحافظة، بعد أن حضر مريض بعمر ١٧ عامًا كان يعاني من خفقان ودوار وتم تنويمه في قسم العناية المركزة.