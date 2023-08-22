الأول من نوعه بالقنفذة.. فريق طبي يُجري موجات فوق صوتية للقلب عبر منظار المريء

تَمكن فريق طبي بقسم القلب بمستشفى جنوب القنفذة العام، من إجراء موجات فوق صوتية للقلب عن طريق منظار المريء، لأول مرة في المحافظة، بعد أن حضر مريض بعمر ١٧ عامًا كان يعاني من خفقان ودوار وتم تنويمه في قسم العناية المركزة.
وبعد عمل الموجات فوق الصوتية للقلب شُخّصت الحالة باشتباه وجود ثقب في جدار القلب، وتم إجراء تصوير موجات فوق صوتية للقلب عن طريق منظار المريء الذي أكد وجود ثقب في الحاجز الأذيني من نوع الجيب الوريدي، وهو نوع نادر من ثقوب الحاجز الأذيني، وبعد التشخيص قُدّمت للمريض الخدمات الطبية المناسبة لوضعه، وتم إحالته للتخصص المطلوب لاستكمال العلاج.
تجدر الإشارة إلى أن وحدة قسطرة القلب والتي دُشّنت آخر العام الميلادي المنتهي، أجرت عدد (٤٥) عملية قسطرة ناجحة.